الصليب الأحمر : 312 قتيل إثر الفيضانات في سيراليون

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أعلن الصليب الأحمر في سيراليون اليوم مصرع 312 شخصا جراء فيضانات ضخمة ضربت العاصمة فريتاون .

وأفاد المتحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون باتريك ماساكوا وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحصيلة قد تواصل ارتفاعها في وقت لا يزال فريقه يحصي الأضرار في المناطق المنكوبة في فريتاون، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت بانزلاق التربة.

وقال اخصائي تشريح الجثث في مستشفى كونوت في فريتاون محمد سنه أن المنشأة التي يعمل بها استقبلت وحدها 180 جثة حتى الآن، العديد منها لأطفال، فيما لم يعد لديه مكان لاستقبال المزيد بسبب العدد “الهائل” للجثث التي نقلت الى المركز الطبي، مشيراً إلى أن عددا آخر من الجثث نقل إلى مستشفيات خاصة.

وتضرب الفيضانات فريتاون، وهي مدينة ساحلية مكتظة يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة، كل عام اثر استمرار هطول الأمطار عدة أشهر وهو ما يدمر المساكن المؤقتة فيها ويزيد من مخاطر انتقال أمراض مثل الكوليرا.