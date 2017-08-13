وزارة “الصحة” تدعو الحجاج بتجنب التعرض المباشر للشمس

متابعات_فجر

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام تجنب التعرض المباشر للشمس، والحر والزحام خلال أدائهم المناسك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة عبر “انفوجرافيك” توعوي نشرته على حسابها في تويتر , أنه يتوجب على حجاج بيت الله الحرام الحرص على شرب السوائل ، والراحة ، واستخدام مظلات فاتحة اللون، حتى يتجنبوا الإصابة بضربات الشمس.

يذكر أن الوزارة كثفت استعدادها للتعامل مع حالات الاجهاد الحراري، وضربات الشمس المتوقع حدوثها هذا العام، نظرا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجة الحرارة، كما تم تدريب العاملين في المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على التعامل مع إصابات الاجهاد الحراري، وضربات الشمس.