صحة حائل تستقطب أكثر من 200 طبيب

متابعات_فجر

تعاقدت “صحة حائل” مع أكثر من 200 طبيب، من استشاريين وأخصائيين وأطباء مقيمين، ممن تم التعاقد معهم منذ بداية عام 1438هـ، عن طريق الاستقطاب من الخارج ولجان التعاقد الخارجي، إضافة إلى ما تم العمل على التعاقد معهم من داخل المملكة.

وأكدت “صحة حائل” أنها تعمل على شغل كافة وظائف الأطباء في المنطقة لرفع وتحسين جودة الخدمات الصحية للمرضى.

وأبانت أن تلك التخصصات شملت، التخدير، جراحة المخ والأعصاب، باطنه الأعصاب، بالإضافة إلى العنصر النسائي للنساء والولادة والأطفال، الطوارئ، باطنه، جراحة القلب، الأشعة، جراحة العظام، الطب النفسي، المختبرات، والأطفال حديثي الولادة، مشيرة إلى أن العمل قائم حاليا رفع نسبة الوصول خلال الأشهر القليلة القادمة للأطباء المتعاقد معهم مؤخرا بما يقارب (120 طبيب) والذي سيؤثر وصولهم ومباشرتهم العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال المرافق الصحية للمواطنين بالمنطقة.

وتمكنت “صحة حائل” من المحافظة على الكوادر الصحية من الأطباء، وذلك بخفض نسبة عدم تجديد العقود بناء على طلبهم بنسبة 30% عن العام الماضي.