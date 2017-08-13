مصرع 75 شخصاً وتضرر 5 ملايين بسبب الفيضانات والإنهيارات الأرضية بالهند

متابعات_فجر

شهدت مناطق شمال وشرق الهند موجة جديدة من المفيضانات والإنهيارات الأرضية الناتجة عن الامطار الموسمية ما ادى إلى سقوط عشرات الاشخاص ، بالاضافة إلى تضرر نحو خمسة ملايين آخرين.

ولقي 46 شخصاً على الاقل حتفهم بعد أن واجهت حافلتان وعدد من السيارات الأخرى أمس انهياراً أرضياً ضخماً، في ولاية هيماشال براديش الشمالية، حسب ما اعلنه مسؤول محلي.

واستمرت أعمال الانقاذ اليوم ، مع احتمال ارتفاع أعداد القتلى.

وفي ولاية آسام التي تقع في شمال شرق البلاد، تسببت موجة ثانية في غضون شهر واحد من الفيضانات، في مقتل 15 شخصا على مدار الايام الاربعة الماضية، بحسب ما ذكره مسؤول خدمات إدارة الكوارث، كريبال مازومدار، من جواهاتي عاصمة الولاية، وقال إن حوالي 3ر2 مليون شخص قد تعرضوا للنزوح أو تقطعت بهم السبل أو تكبدوا خسائر في المحاصيل والممتلكات.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الانباء الهندية الاسيوية أن هناك مليوني شخص آخرين تعرضوا لاضرار، بالاضافة إلى 10 قتلوا في ولاية بيهار شرقي البلاد، الواقعة على الحدود مع نيبال، حيث غمرت الامطار الغزيرة العديد من المناطق.

وفي ولاية غرب البنجال المجاورة، أسفرت الفيضانات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 500 ألف آخرين بأضرار، بحسب وسائل الاعلام الهندية.

وجاء في تقرير صادر عن وكالة الانباء الهندية الاسيوية، أنه في ولاية أوتاراخاند شمالي البلاد، قتل أربعة أشخاص وفقد 10 آخرون بينهم ستة جنود بسبب الفيضانات في منطقة بيثوراجاره.

ومن المتوقع سقوط المزيد من الامطار في المناطق التي تعرضت للفيضانات، خلال الايام القليلة المقبلة.