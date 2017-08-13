الدفاع المدني يجدد تحذيره من التقلبات الجوية بمنطقة جازان

متابعات_فجر

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان, أن الأمطار التي شهدتها عددٌ من محافظات المنطقة مساء أمس, نتج عنها جريان سيول خفيفة في كل من وادي شهدان ووادي وساع ووادي مشلحة التابعة لمحافظة صبيا, وكانت تجري بمجراها الطبيعي .

ووجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن محمد العمري, الإدارات والمراكز كافة, باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير لمباشرة الحوادث التي تنتج عن الأمطار والسيول, وتحذير العامة من مخاطرها, والابتعاد عن مجاري السيول والأودية .

وأوضح بيان مديرية الدفاع المدني بجازان, أن فرق الدفاع المدني باشرت إنقاذ ستة أشخاص, وانجراف مركبة واحدة, فيما تعاملت الفرق مع حالات محدودة لدخول مياه الأمطار لثلاثة منازل في محافظتي صبيا وضمد, واحتراق ثلاثة أعمدة كهربائية في كل من محافظات فرسان والعيدابي وصامطة وتم اتخاذ اللازم .

وأضاف البيان, أنه تم نشر دوريات السلامة على الأودية لمتابعة الموقف والاستمرار في تنبيه وتحذير المواطنين ورفع الجاهزية لجميع الإدارات والمراكز, فيما جددت مديرية الدفاع المدني التحذير من مخاطر الأمطار والسيول وعدم المجازفة بدخول الأودية وأخذ الحيطة والحذر خاصة وأن المنطقة تشهد تقلبات جوية خلال الفترة الحالية, متمنية السلامة للجميع .