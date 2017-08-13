الاتحاد الأوروبي يعلن تحالفه مع بوركينا فاسو وبلدان الساحل الافريقي في مجال مكافحة الإرهاب

واس-فجر:

أدان الاتحاد الاوروبي اليوم الهجوم الارهابي الذي استهدف أحد المطاعم في اوغادوغو عاصمة بوركينا فاسوا وأسفر عن سقوط 18 ضحية من جنسيات مختلفة.

وقال بيان صادر عن مكتب خدمة العمل الخارجي الاوروبي في بروكسل” مرة أخرى، كانت بوركينا فاسو وعاصمتها هدفاً لهجمات إرهابية عشوائية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا”، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والشعب في بوركينا فاسو وتضامنه مع جميع الدول التي سقط عدد من رعاياها كضحايا الهجوم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تحالفه مع بوركينا فاسو وبلدان الساحل الافريقي الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب والدفاع عن قيم السلام والحرية والتنوع، مؤكداً التزامه بمواجهة التهديد المشترك الذي يمثله الارهاب.

وأدانت الحكومة البلجيكية من جهتها الهجوم ووجهت نداء لرعاياها في بوركوينا فاسو بملازمة الحذر والبقاء في بيوتهم .