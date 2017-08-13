تنفيذ حكم القتل في أحد المواطنين قام باستدراج آخر خارج العمران وقتله

واس-فجر:

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل في أحد الجناة بالمدينة المنورة ,فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

أقدم / سلطان بن سليم بن سلامة اللقماني – سعودي الجنسية – على قتل / سلطان بن سعد بن دبسان الرشيدي – سعودي الجنسية – وذلك باستدراج المجني عليه خارج العمران والاعتداء عليه بالضرب بالحجارة على راسه ووجهه وأنحاء متفرقة من جسده وطعنه بسكين وإطلاق النار عليه .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه وأن قتله للمجني عليه من قتل الغيلة, فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / سلطان بن سليم بن سلامة اللقماني – سعودي الجنسية – اليوم الأثنين 22 / 11 / 1438هـ بالسجن العام بمنطقة المدينة المنورة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل .