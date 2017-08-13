صحة الرياض تغلق 25 مجمعاً طبياً

متابعات_فجر

أغلقت صحة الرياض, 25 مجمعاً طبياً بمدينة الرياض جراء مخالفتها لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحتها التنفيذية، حيث كشفت الجولات الرقابية التي قامت بها عن رصد عدد من المخالفات في المجمعات المتخصصة بالجلدية والتجميل، تمثل أهمها في عدم وجود طبيب جلدية متخصص فيما يقوم كادر التمريض بمباشرة المرضى و تسليط أجهزة الليزر العلاجية عليهم في مخالفة صريحة للنظام، وكذلك تشغيل كوادر غير مرخصة أو عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر المتطلبة نظاماً، إضافة لضبط غرف عمليات جراحية غير مهيأة و مرخصة وضبط أدوية منتهية الصلاحية.

وأضافت صحة الرياض أنها تابعت الإعلانات الدعائية في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي توفر أطباء وكوادر متخصصة بتلك المجمعات إلا أنّ اللجان الخاصة لـ “صحة” الرياض رصدت ما يخالف ذلك, مؤكدة استمرار المتابعة الدورية لجميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من جاهزيتها وموافقتها لمتطلبات النظام.