صيدلية العيادات التخصصية السعودية تصرف 1970 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

واس_فجر

صرفت صيدلية العيادات التخصصية السعودية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري 1970 وصفة طبية شملت أنواع عديدة من الادوية والمستلزمات الطبية للحالات المرضية التي راجعت العيادات خلال أسبوع عملها الـ 240 .

وأكد المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن الصيدلية تعمل بشكل دائم على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للمرضى من الاشقاء من اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري لينعموا بأفضل رعاية صحية .

وأفاد أن العيادات تعمل على تأمين الادوية بشكل دوري ومنتظم لعدد 603 من مراجعي عيادات الامراض المزمنة والمتمثلة بأمراض السكري والقلب و ضغط الدم والربو وخلافه .

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