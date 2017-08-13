“العمل والتنمية الاجتماعية” يبحث مسارات التوظيف والتدريب لأبناء الشهداء وتهيئتهم إلى سوق العمل

متابعات_فجر

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس وعدد من مسؤولي الجمعية, وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.

واطلع الدكتور الغفيص خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، ومن الجمعية عضو مجلس الادارة المستشار القانوني أحمد المحيميد، وعضو مجلس الادارة الدكتورة سارة العبدالكريم، والمدير التنفيذي للجمعية إبراهيم البرغش, على أبرز المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والأهداف المستقبلية التي تعمل عليها، وتعميق الشراكة بين الوزارة والجمعية بما يخدم شريحة مهمة من المجتمع وهم أسر شهداء الواجب.

وبحث اللقاء عدد من الموضوعات من أبرزها وضع برنامج تحفيزي لتوظيف أبناء وبنات أسر الشهداء، بالإضافة إلى دعم أبناء شهداء الواجب ببرامج ومسارات تدريبية وتهيئتهم إلى سوق العمل، إلى جانب دراسة حالة أسر الشهداء ومدى استفادتهم من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة لعملائها.