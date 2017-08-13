200 ألف وحدة إنارة تضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

متابعات_فجر

جهزت إدارة صيانة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة جميع وحدات الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكل ما تحتاج إليه من مستلزمات وأعمال صيانة لتضيء سماء أم القرى والمشاعر المقدسة بالإنارة الكاملة خلال موسم الحج من منطلق أدوارها الخدمية التي تسعى من خلالها توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بما يوازي حجم الرعاية والاهتمام المبذول من حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة وراحة ضيوف الرحمن .

وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار, أنه تم تجهيز 200 ألف وحدة إنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مركبة على أعمدة الشبكة البالغ عددها 85 ألف عامود وبرج إنارة, إلى جانب تجهيز 950 لوحة توزيع كهربائية, لافتاً إلى أن أطوال الكابلات الأرضية بلغت 900 ألف متر طولي .

وأكد أن أعمال الإنارة وصيانتها وتشغيلها تشكل حيزاً كبيراً من اهتمامات الأمانة بإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وبدعم كامل من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ, لافتاً إلى أن صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يشرف عليها جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين وفنيين حيث يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية على مدار الساعة لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة بالمشاعر المقدسة .

من جهته أفاد مدير إدارة صيانة الإنارة المهندس عمر بابقي, أن شبكات الإنارة في المشاعر المقدسة تشتمل 923 برج إنارة تتراوح ارتفاعاتها من 20 إلى 50 متراً يحمل كل منها من 4 إلى 12 كشافاً بقوة من 400 إلى 1000واط, إضافة إلى 350 لوحة توزيع كهربائية بالمشاعر المقدسة ومواقف حجز السيارات وبوابة مكة المكرمة, وطريق الليث, والهدا, وجده السريع, والشرائع, وطريق المدينة, ومبنى أمانة العاصمة المقدسة .

وبين أن مهام فريق الصيانة تتمثل في صيانة وحدات الإنارة والالتزام باستبدال أي قطعة داخلية تالفة لوحدة الإنارة مثل اللمبات, والترنسات, والأجنيورات وخلافه وتفقد فوانيس الشبكة, والاطمئنان على سلامة الأسلاك الموصلة للمكونات الداخلية, فضلاً عن صيانة لوحات التوزيع الكهربائية وتفقد اللوحات بشكل مستمر لضمان استمرار عملها بأعلى كفاءة ممكنة مع ضبط الساعات الفلكية علاوة على أخذ جولات ميدانية على مدار الساعة للاطمئنان على عمل هذه اللوحات, والمبادرة بإصلاح أي عطل مفاجئ لمكونات اللوحات والتأكد من سلامتها وصيانة أبراج الإنارة وجميع مكونات الأبراج وتفقد أبواب الأبراج وعمل الإصلاحات اللازمة بالإضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية .