أعراض “حصى الكلى” وكيفية علاجه

متابعات – فجر :

حصى الكلى من أبرز الأمراض التي تصيب الكلى وتعتبر خطر على الصحة ومن المهم سرعة علاجه و التخلص منها. اعراض حصى الكلى: الألم المستمر في المنطقة أسفل الظهر، والذي قد يصل إلى الفخذ أحياناً، وقد يصيب الخصيتين وكيس الصفن بالنسبة للرجال. مرور فترات متصلة من الألم الشديد في منطقة الظهر أو جانب البطن أو الفخذ أحياناً، وتستمر تلك الفترات لدقائق أو ساعات. عدم التمكن من البقاء في موضع واحد أو عدم التمكن من الاستلقاء والثبات عليه. الإحساس بالغثيان. الشعور بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد. الألم عند التبول، ووجود دم فيه؛ والذي يكون ناتجاً عن خدش الحصوة للكلية أو الحالب. طرق علاج حصى الكلى الطبيعية: الذرة: يؤخذ مقدار كف من حبوب الذرة، ويغلى في لتر من الماء، ويترك إلى أن يبرد، ثمّ يصفى، ويشرب كوب منه ثلاث مرات كلّ يوم ولمدة أسبوع لتفتيت الحصى وللتخلص منها. الحمص الأسود: غلي مقدار كفّ من الحمص الأسود في لتر من الماء حتى يصل للنصف، ثمّ تصفيته، وشرب منه كأس صباحاً وآخر مساءً لمدة ثلاثة أيام. بذور البقدونس اليابس: غلي ثلاث ملاعق صغيرة في نصف لتر من الماء، ثمّ تصفيتها، وشرب نصف كأس منه صباحاً، ونصف كأس مساءً ولمدة يومين. الليمون: مزج ثماني ملاعق صغيرة من زيت الزيتون مع نفس الكمية من عصير الليمون الطازج، ثمّ شربه وشرب كوبين من الماء بعده مباشرةً، وتكرار هذه الوصفة أكثر من مرة كلّ يوم ولفترة منتظمة. خل التفاح: مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى ملعقة من عسل النحل الأبيض، ثمّ تناولها أكثر من مرة كل يوم لتفتيت الحصوة.