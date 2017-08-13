” مليشيا الحوثي” تعرقل مغادرة الآلاف من الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة

متابعات – فجر :
أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن ميليشيا الانقلابيين عرقلت مغادرة آلاف الحجاج في مناطق سيطرتهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش أن الميليشيا احتجزت جوازات سفر أكثر من ألفي حاج وعرقلت مغادرة مئات آخرين.
وأشار الرباش في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن نقاط تفتيش تابعة للميليشيا الانقلابية صادرت جوازات الكثير من الحجاج وعرقلت مغادرة آخرين الأمر الذي تسبب في إرباك جدول عملية التفويج في منفذ الوديعة التابع لمحافظة حضرموت.
ودان المسوؤل اليمني الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الانقلابيين تجاه الحجاج.