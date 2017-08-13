” مليشيا الحوثي” تعرقل مغادرة الآلاف من الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة

متابعات – فجر :

أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن ميليشيا الانقلابيين عرقلت مغادرة آلاف الحجاج ‏في مناطق سيطرتهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام.‏وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش أن الميليشيا احتجزت جوازات ‏سفر أكثر من ألفي حاج وعرقلت مغادرة مئات آخرين.‏

‏ وأشار الرباش في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن نقاط تفتيش تابعة ‏للميليشيا الانقلابية صادرت جوازات الكثير من الحجاج وعرقلت مغادرة آخرين الأمر الذي ‏تسبب في إرباك جدول عملية التفويج في منفذ الوديعة التابع لمحافظة حضرموت.‏

ودان المسوؤل اليمني الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الانقلابيين تجاه الحجاج.