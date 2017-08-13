استعداداً لموسم الحج.. بلدية أملج تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق وتضبط عدداً من المخالفات

متابعات – فجر :

تكثّف بلدية محافظة أملج، هذه الأيام، حملاتها الرقابية والمتابعة على الأسواق والمحال والمطاعم والبوفيهات, وخاصة التي تقع على الطريق الدولي الذي يعبر منه الحجاج القادمين من دول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وتركيا ومصر, وذلك وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية لموسم حج هذا العام.

ومن جانبه، ذكر رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان, أن الحملات أسفرت عن ضبط عددٍ من المخالفات, شملت سوء نظافة وإعداد الأطعمة بطريقة غير صحية واستخدام معدات غير صالحة للاستخدام، كما كشفت عن انتهاء صلاحية عدد من المواد الغذائية، مؤكدًا مصادرتها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وكشف “الغبان” عن أن البلدية وضعت كذلك خطة زمنية لعملها الرقابي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك, حيث تضمنت الخطة تكثيف ومتابعة الرقابة الصحية على المسلخ والمحال والمطاعم, وخاصة التي تقع على الطريق الدولي الذي يمر بالمحافظة.