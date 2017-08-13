أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من الجنود المرابطين طلاب الانتساب بجامعة الإمام

واس – فجر :

نيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي من طلاب الانتساب المطور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك بمدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط.

وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد ، باسمه ونيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أجمل التهاني والتبريكات لأبطال الحد الجنوبي ، مؤكداً سموه بأنهم دروعاً حصينة للوطن في وجه كل معتد ، وكل من يحاول المساس بشبر منه .

وأشاد سمو أمير منطقة عسير بمبادرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتفاعلها مع أبناء المجتمع ، وتنفيذ أدوارها محلياً ودولياً ، واستقطابها للمسلمين من شتى بقاع الارض ، مؤكداً سموه على الدور المنوط بالجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ، في تقديم كل ما من شأنه رفع معنويات المرابطين في الداخل والخارج .

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي, ثم تجول سموه في أروقة المعرض المصاحب.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل كلمة ثمن خلالها رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير لحفل الجامعة والتي تعد مصدر شرف وافتخار لجنودنا البواسل، الذين لم تمنعهم المرابطة أن يتسلحوا بالعلم، ويواصلوا مسيرتهم العلمية.

وأضاف الدكتور أبا الخيل أن تخريج الدفعة الأولى من الجنود المرابطين في الحدّ الجنوبي من طلاب الانتساب المطور، يأتي استشعارًا من الجامعة لواجبها في الإسهام بتكريم هذه الفئة الغالية من طلابها، مشيرًا إلى اكتمال الترتيبات لنيل خريّجي الحدّ الجنوبي شهادة البكالوريوس ومنحهم وشاح فخر الجامعة، من خلال إقامة حفل التخرّج.

وأكد معاليه، حرص الجامعة وعملها على تحقيق رؤية المملكة 2030، ورؤية الجامعة وأهدافها في الخدمة المجتمعية والمبادرات الفاعلة، مشيرًا إلى أن تكريم الخريّجين يعد دعوة للمؤسسات الحكومية والخاصة للسعي نحو دعم وتحفيز جنود الوطن.