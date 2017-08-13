ولي عهد أبوظبي يلتقي مقتدى الصدر للبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة العراقية

متابعات – فجر :

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ، مساء اليوم الأحد، زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر.

وعرض زعيم التيار الصدري العراقي أمام مضيفه ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات على الساحة العراقية، كما استعرضا العلاقات بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلاله حديثه مع مقتدى الصدر، أهمية استقرار وازدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “إن التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عربا ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام”.

وأشاد ولي عهد أبوظبي بالانتصار الكبير الذي حققه العراق على الإرهاب ودحره تنظيم “داعش”، مؤكدا أهمية استثمار هذه اللحظة للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيين.

وحضر اللقاء نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، والوفد المرافق لـمقتدى الصدر.