“الشؤون الصحية” بالرياض تدعم مستشفى الخاصرة بأجهزة طبية

الرياض – فجر

وجهت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بدعم مستشفى الخاصرة العام بجهاز ” – Advance ultrasound machine – جهاز موجات فوق صوتية- ultrasound table- طاولة موجات فوق صوتية”.

وقد أعرب مدير مستشفى الخاصرة العام الأخصائي تركي العصيمي عن بالغ شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعده للخدماتالعلاجية الدكتور سطام الشيحة ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام الغامدي ومدير إدارة الأشعة سعود الحامد على متابعتهم المستمره لتطوير الخدمة بمستشفى الخاصرة وتسهيلكافة السبل الميسره لذلك.