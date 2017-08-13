العراق: مقتل جنديين أمريكيين وإصابة خمسة بالموصل

وكالات – فجر

أعلن الجيش الأميركي، الأحد، مقتل اثنين من جنوده وإصابة 5 آخرين، في شمال العراق، في حين أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم على قوات أميركية غربي الموصل.

وقال الجيش في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى أن “الحادث ليس نتيجة اشتباك مع العدو”، وإنه بدأ التحقيق في ملابساته.

وقال قائد القوات الأميركية التي تقاتل “داعش” في العراق الجنرال ستيفن تاونسند، إن التحالف الدولي “يبعث بخالص تعازيه إلى أسر هؤلاء الابطال والأصدقاء ورفاقهم”.

ومن جهة أخرى، أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم على القوات الأميركية، غربي مدينة الموصل التي طرد منها التنظيم المتطرف قبل أسابيع.

وجاء في بيان للتنظيم نشر على الإنترنت، أن مسلحيه أطلقوا صواريخ على قوات أميركية شرقي مدينة تلعفر، التي لا تزال تحت سيطرة “داعش” وتقع إلى الغرب من الموصل.

وتشارك الآلاف من القوات الأميركية في الحرب ضد “داعش” في العراق، وتقدم الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم للقوات العراقية، لكن الكثير منها يعمل بالقرب من الخطوط الأمامية.