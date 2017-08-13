استنفار بصحة الطائف للمساعدة الصحية في المشاعر المقدسة

متابعات – فجر

اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس الخطة العامة لحج هذا العام حيث تضمنت الخطة رفع الجاهزية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيل 9 مراكز صحية على مدار الساعة اعتبارا من غرة ذي الحجة وحتى الخامس عشر من نفس الشهر.

وروعي في المراكز وقوعها على الطرقات المؤدية إلى مكة المكرمة، وفي المواقيت، وإنشاء مركز إسعافي متكامل الخدمات بمنطقة البهيتة على طريق السيل، وتخصيص فرق طوارئ متحركة على مدار الساعة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة حيث سيكون هناك 30 فرقة طبية ميدانية قادرة على التحرك في جميع الأوقات، وعمل خطة استدعاء في حالة تزايد الطلب وتجهيز سيارات ميدانية صغيرة للتحرك أثناء الحوادث، وتوفير كميات من الدم ومشتقاته ووضع غرفة العمليات بإدارة الطوارئ في حالة تأهب وتوفير برادات لنقل الأدوية في حالة الحاجة إلى مواقع الطوارئ.

وأشار مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف سعيد الزهراني أن الخطة تشتمل أيضا إشراك المستشفيات الأهلية في الخطة والاستعانة بها أثناء تزايد الطلب، كما روعي آلية تحريك الفرق الطبية من الطائف لدعم المواقع في المشاعر المقدسة أو في مكة أثناء طلبها للمساندة والتركيز على ميقاتي السيل ووادي محرم باعتبار إنها تشهد ضغطا شديدا في أوقات الذروة، كما روعي في الخطة أيضا العمل لحين عودة الحجاج بعد أداء النسك العظيم وتقديم أفضل الخدمات لهم عبر المراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والأزمات مرتبطة لاسلكيا بغرفة العمليات الأمنية الموحدة 911 بحيث يتم تلقي البلاغات بشكل فوري من خلال المركزية، كما أن هناك ارتباطا بخط ساخن مع العمليات المركزية في الوزارة من أجل تبادل وتمرير المعلومات على مدار الساعة.