توفيرا لسبل الراحة و الأمان.. تخصيص مداخل لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمسجد النبوي

متابعات – فجر

خصصت وكالة المسجد النبوي عددا من المواقع على مداخل أبواب الحرم الشريف لاستقبال وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتسهيل دخولهم عبر العربات إلى داخل المسجد.

وكشف مدير الوحدة المختصة سمير ألفت عن تخصيص فريق مؤهل للعمل على تقديم الخدمات في جميع أوقات الصلوات لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتسهيل وصولهم لكافة الخدمات المتاحة وتقديم المساعدة لهم بالرد على استفساراتهم وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجونها لتأدية عباداتهم بكل يسر وطمأنينة ، مضيفاً أنه يتم تزويد الزائر بمعلومات عن كافة المواقع في الحرم الشريف.