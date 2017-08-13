أزالة الغموض عن حوادث سرقة السيارات بأبو عريش وتوقيف منفذيها

متابعات – فجر

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة أبو عريش قسم التحريات البحث الجنائي أن تكشف الغموض وتميط اللثام عن عدد من قضايا سرقة السيارات التي تكررت بعدد من بلاغات المواطنين والمقيمين عن تعرض سياراتهم للسرقة في وضع التشغيل وتعذر العثور على عدد من تلك السيارات .

حيث تم تشكيل فريق بحث وتحري من شرطة المحافظة لتتبع تلك البلاغات ودراستها ومعرفة أماكن وقوعها وقد تم الاعتماد بعد توفيق الله على جهود الفريق برئاسة مدير شرطة المحافظة وتوجيه من سعادة مدير شرطة المنطقة بزرع المصادر والتوغل في اوساط المشبوهين ورصد كافة المواقع التي ربما يكون لها ارتباط يمثل تلك الحوادث وقد أسفرت تلك الجهود بفضل الله إلى تحديد الاشتباه في تنظيم عصابي يتكون من سته اشخاص وافد ومعه خمسة مواطنين رغم ماكانوا يتمتعون به من تخطيط محكم وسرية تامة في تنفيذ جرائمهم وقد تم الإيقاع بهم تباعاً في كمائن مختلفة واوقات وازمنة متفاوتة وقد تم التوصل إلى إعترافات واضحة وصريحة ودلالات مؤكدة إلى سلك السرقات وإيضاح دور كل واحد منهم وقد توافقت مع ما تم التوصل إليه من بلاغات مسجلة لدى عدد من شرط المحافظات والمراكز كما تم العثور على عدد من هياكل وقطع السيارات المسروقة بعد أقدامهم على تفكيكها وبيعها كقطع غيار سعيا لطمس معالم جرائمهم وقد أودعو السجن العام لاحاله كامل أوراقهم لجهة الإختصاص لتقديم الإدعاء ضدهم لينالوا عقابهم الشرعي.

من جانبه وجه مدير شرطة المنطقة شكره وتقديره لمدير شرطة محافظة أبوعريش وحكمة العاملين في هذا الفريق الذي توصل إلى نتائج مشرفة وأكد أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسة الإخلال بأمن المواطن والمقيم في أي جانب من جوانب الضرورات الخمس وبالله التوفيق.