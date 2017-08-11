وزارة الحج والعمرة تستقبل أول فوج من حجاج روسيا الاتحادية عبر منفذ البطحاء بماء زمزم والتمور

متابعات_فجر

استقبلت وزارة الحج والعمرة عبر منفذ البطحاء أمس ، أول فوج من حجاج روسيا الاتحادية قادمين عبر دولة الامارات العربية المتحدة في طريقهم إلى المشاعر المقدسة .

واستقبل مسؤولو الوزارة, حجاج روسيا بالهدايا وماء زمزم، والتمور، إضافة إلى وجبات غذائية قدمت من الفرق الميدانية التابعة لوزارة الحج والعمرة عبر برنامجها الترحيبي الخاص باستقبال الحجاج في منفذ البطحاء .

وبلغ عدد الحجاج الروسيين الذين تم استقبالهم 49 حاجاً ، يمثلون الفوج الأول من حجاج روسيا القادمين إلى المملكة, في حين سيستمر توافد الحجاج من روسيا الاتحادية خلال الأيام المقبلة ، حيث أعدت وزارة الحج والعمرة بمتابعة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن, جداول تفويج لقدوم الحجاج الروس من مطار دبي إلى منفذ البطحاء، إذ سيكون عدد الحجاج الروس الذين سيعبرون منفذ البطحاء إلى الأراضي المقدسة 1974 حاجاً ما بين ذكور وإناث لأداء مناسك الحج للعام الجاري 1438هـ .

وتقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ برامج الترحيب والاستقبال للحجاج في إطار الاستراتيجية الحديثة للوزارة والاستعدادات المبذولة في حج هذا العام 1438هـ، لإدخال البهجة على نفوس ضيوف الرحمن، وإزالة عناء السفر ومشقته عنهم، وإبراز حفاوة استقبال المملكة لضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم ، وتلمّس احتياجات الحجاج منذ أن تطأ أقدامهم منافذ الدخول وحتى وصولهم إلى مساكنهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

ويأتي البرنامج الترحيبي الذي أعدته وزارة الحج والعمرة ليترجم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو نائبه – حفظهما الله – على خدمة المسلمين القادمين لأداء مناسك الحج لكل تفاني وإخلاص بغض النظر عن جنسياتهم أو انتماءاتهم .