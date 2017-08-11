الأمير محمد بن سلمان يوجه بإنهاء معاناة الطفلة “حلا العنزي “

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وجه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي.

يذكر أن الطفلة تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمر الأمير محمد بن سلمان بحل موضوع والدتها والتكفل بنقلها لابنتها.