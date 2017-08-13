الهلال الأحمر السعودي بالجوف يعلن عن وظائف شاغرة

فواز الرويلي – الجوف

أعلنت فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة و هي ; مراسل بعدد (3) وظائف ،و سائق نقل ثقيل بعدد (4) وظائف .

وأوضحت الهيئة أنه لابد أن تنطبق على المتقدم الشروط التالية :

1_مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة .

2- لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين سنة عند التقدم للوظيفة .

3- توفر رخصة سائق نقل ثقيل للمتقدمين على وظيفة سائق .

و دعت الهيئة الراغبين في العمل ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مراجعة فرعها بمدينة سكاكا على طريق الصوامع .علمًا بأن استقبال طلبات التقديم للوظائف المطروحة يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد21-11-1438 هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 22-12-1438هـ .

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