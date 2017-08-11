شرطة المدينة: الحاجّة العراقية سقطت من الدور الـ13 وهي تنشر ملابسها

فجر – متابعات:

قال الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني: ‘‘إن شرطة المنطقة تلقت عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الماضي الموافق 18/ 11/ 1438 حادثة سقوط امرأة من الدور الثالث عشر بأحد الفنادق القريبة من المسجد النبوي الشريف الأمر الذي أدى لوفاتها تغمدها الله بواسع رحمته.

وأضاف القحطاني أنه بمعاينة الحالة، تبين أنها امرأة من الجنسية العراقية، تبلغ من العمر 60 عاماً، كانت قادمة لأداء فريضة الحج، وبسماع أقوال الشهود والمتواجدين معها بالغرفة التي سقطت منها، ذكروا أنها كانت تحاول تجفيف ملابس بنشرها في “روشن” خشبي ديكوري لواجهة الفندق مثبت خلف الشباك الذي يفصله عن الغرفة، التي يقيمون فيها في الدور الثالث عشر، بارتفاع يتجاوز المتر عن مستوى أرضيتها، مما أدى إلى كسر قاعدة الروشن وسقوطها.

وتابع الرائد حسين القحطاني أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة ملف الحادث لفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة.