شرطة الرياض تكشف حقيقة فيديو “صائدي الأسماك الملوثة” وتصريفها على مطعم بالدلم

متابعات_فجر

تمكن رجال شرطة منطقة الرياض من القبض على 4 وافدين لإصطيادهم أسماك من أحد المواقع الملوثة وبيعها للمحلات بالدلم

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه قيام عدد من الوافدين بإصطياد السمك من أحد المواقع الملوثة ، و يدعي من قام بتوثيق المقطع قيامهم بتصريف الأسماك على أحد المطاعم بمحافظة الدلم .

على إثره و في ضوء التوجيهات الكريمة من قبل صاحب السموّ الملكي أمير المنطقه بالنيابه فقد عملت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على تحديد هويتهم وضبطهم وهم أربعة وافدين من الجنسية الباكستنانية في العقد الثالث من العمر و بسماع أقوالهم أنكروا ما نٌسب اليهم مؤكدين أن ما قاموا بإصطياده كان بقصد الاستهلاك الشخصي.

جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص ، و إشعار أمانة منطقة الرياض حسب الاختصاص و إحالة أوراقهم لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاماً.