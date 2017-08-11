إحباط محاولتين لتهريب 54 ألف كيس من مادة “التنباك” بجمرك البطحاء

متابعات_فجر

تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من مادة “التنباك” بلغت 54 ألف كيس، كانت جميعها مخبأة ضمن إرساليات وردت للجمرك.

أوضح ذلك مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنّا مبيناً أنه تم إحباط محاولة تهريب هذه الكمية من “التنباك” من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً للجمرك إرسالية عبارة عن “بصل” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على 18 ألف كيس من “التنباك” مُخبأة بين أكياس “البصل” بحيث تم توزيعها بطريقة فنية لغرض التمويه على المفتش الجمركي عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

وحول إحباط محاولة التهريب الثانية أفاد المحنّا أنه قَدِمت للجمرك بقصد العبور عبر أراضي المملكة إلى دولة مجاورة شاحنة تحمل معها 24 رأساً من الإبل، وبتفتيشها عُثر على 36 ألف كيس من “التنباك” مُخبأة على أرضية الشاحنة بعد تغطيتها بالعلف ومن ثم تم وضع الإبل فوقها.

وبيّن مدير عام جمرك البطحاء, أنه كان القصد من تهريب تلك الكميات من مادة “التنباك” هو لغرض التهرب من الرسوم الجمركية المفروضة على مثل هذه الأنواع من السلع.