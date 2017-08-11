وزارة المالية تصدر تقريرها الربعي الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة

واس_فجر

أعلنت وزارة المالية، بلوغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، 163.906 مليارات ريال, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (6 %) عن الربع المماثل من العام الماضي،فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 62,916 مليار ريال ،وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 100،99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (28 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم نيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في مقر الوزارة بالرياض مساعد الوزير للشؤون الفنية هندي السحيمي،كاشفاً بالأرقام عن التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع والمتمثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ. مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.