الحملة الوطنية السعودية تواصل توزيع الخبز على الأشقاء اللاجئين السوريين في الشمال اللبناني

متابعات_فجر

تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان بتوزيع الخبز على الأشقاء اللاجئين السوريين في الشمال اللبناني وذلك ضمن برنامجها الغذائي “شقيقي قوتك هنيئاً “حيث يبلغ انتاج المخبز المقام في منطقة عكار اللبنانية ضمن الأسبوع 35 على انطلاق البرنامج هناك نحو 137 ألف رغيف خبز اسبوعياً يستفيد منه قرابة 40 ألف شقيقا سورياً .

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن مشروع “شقيقي قوتك هنياً” يأتي كاستجابة للأوضاع الصعبة الراهنة التي يعاني منها الأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان حيث تكفلت الحملة الوطنية السعودية بكامل مصاريف التشغيل وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه بالإضافة إلى إعداد خطة توزيع شاملة تضمن وصول الخبز لمستحقيه.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية تسعى إلى تلبية كل المتطلبات الأساسية والضرورية التي يحتاجها الشقيق النازح واللاجىء السوري على حد سواء فكان مشروع ” شقيقي قوتك هنياً ” أحد المشاريع الهامه التي انشأتها الحملة السعودية لتوفير مادة الخبز والتي يصعب عادة الاستمرار في توفيرها من قبل بعض المنظمات الإغاثية كونها مشاريع تأخذ طابع الديمومه والاستمراريه والتي تتطلب رصد مبالغ كبيره إضافة إلى أن مادة الخبز تعتبر من المواد الأساسية في مائده الشقيق السوري ويتطلب الأمر توفيرها بشكل يومي.