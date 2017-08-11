“سعود الطبية” : استقبلنا 55 حالة بسبب الثعابين ..ولاتربطوا مكان اللدغات

الرياض – خالد العوفي

أدخلت لدغات العقارب والثعابين، نحو 55 حالة لطوارئ المستشفى العام بمدينة الملك سعود الطبية، خلال الفترة الماضية.

وحذّرت طوارئ المدينة في هذا السياق، من خطورة الإقتراب من الحيوانات اللادغة، لاسيما خلال هذه الأيام، التي تشهد إرتفاعاً في درجة الحرارة؛ ويسهم ذلك في خروج تلك الحيوانات من أماكنها.

وأشارت طوارئ المدينة، إلى الإسعافات الأولية للدغات العقارب والثعابين تتمثل في تعقيم اللدغة بالماء والصابون، ووضع كمادات باردة على مكان اللدغة بشكل متقطع حتى يصل المصاب للمستشفى.

وشددت طوارئ المدينة من خطورة ربط مكان اللدغة بالقماش أو غير ذلك، حيث أنه لم يثبت علمياً فائدته بإيقاف إنتقال السم لداخل جسم الإنسان، كما أنه يتسبب بنقص الدم في الأطراف، مما يؤثر على تروية الأعضاء.

وأكدت على جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة كافة على مدار الساعة، حيث يُوجد كادر مؤهل ومدرَّب، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية مع توفر مضادات التسمم عند الحاجة لإستعمالها لا سمح الله.

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