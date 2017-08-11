خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده

واس_فجر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

Share 0 Share