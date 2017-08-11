فوائد وأضرار مشروب ” خل التفاح” على الجسم

متابعات – فجر :

من المهم التعرف على خل التفاح لأنه من المشروبات الصحية العلاجية، بالإضافة إلى أنه مشروب يمكن أن يضر صحة الجسم. فوائد مشروب خل التفاح: مشروب خل التفاح يساعد في التخلص من العدوى البكتيرية التي تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي، وخاصة الإسهال؛ نظراً لاحتوائه على العديد من المضادات الحيوية. علاج حرقة المعدة، وذلك من خلال قدرته على تعديل نسبة الحمض المنخفض. تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي حماية الشرايين من التصلّب، ومنع التعرّض للجلطات القلبية، والسكتات الدماغية المفاجئة. علاج التهاب الحلق، عن طريق قتل الجراثيم التي تسببه. الوقاية من الإصابة بعسر الهضم. مشروب خل التفاح يعمل على علاج انسداد الأنف، إذ يحتوي على كمية كبيرة من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على تقليل المخاط داخل الأنف. منح الجسم الطاقة التي تمكّنه من القيام بأنشطته بشكلٍ طبيعيّ؛ إذ يحتوي على العديد من الإنزيمات التي تساهم في عدم الشعور بالتعب. علاج التشنجات التي تصيب الساق في ساعات الليل، بسبب نقص البوتاسيوم عن الحدّ المسموح به في الجسم. إزالة رائحة الفم الكريهة، عن طريق قتل البكتيريا التي تسبّبها، بالإضافة إلى علاج التهابات اللثة. تبييض الأسنان، وإزالة البقع الداكنة التي تظهر عليها. تنظيم مستوى السكر في الدم، وخاصّة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري. التخلّص من السموم المتراكمة داخل الجسم. تنشيط الدورة الدمويّة في الجسم، وبالتالي منع الإصابة بمرض فقر الدم. تطهير الغدد الليمفاوية، والجيوب الأنفية، والتخفيف من آثار الحساسية. خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي الحفاظ على صحّة القلب. الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، وذلك لقدرته الكبيرة على محاربة الجذور الحرّة، ومقاومة الخلايا السرطانيّة؛ إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من مادّة البوليفينول، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة. تقوية العظام، والوقاية من الإصابة بمرض الهشاشة. اضرار مشروب خل التفاح: يؤدي استخدام خل التفاح واستعماله موضعياً على الجلد أو على البشرة إلى التسبب في إحداث إسمرار في المنطقة وتهيجها. الإصابة بتهيجات قوية ومؤلمة في القولون. إن تناول خل التفاح يؤثر كثيراً على المعدة، ويؤدي إلى حدوث تقرحات والتهابات عديدة في المعدة. مرض البواسير يعد من إحدى الأضرار المزمنة التي يسببها تناول خل التفاح. التعرض للإصابة بتقرحات وآلام في المريء. الإصابة بارتداد في المعدة وعودة الطعام المتناول نحو المريء، مما يؤدي إلى حدوث حموضة عالية في المريء وبالتالي الشعور بآلام قوية. الإصابة بالتهاب في القولون أيضاً من الأضرار النّاتجة عن تناول خل التفاح .