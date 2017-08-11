“وزير الخارجية الإماراتي” : على قطر تبديد مخاوف جيرانها من زعزعة الاستقرار

متابعات – فجر :

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن أفضل سبيل لدولة قطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة. جاء ذلك خلال لقاء في نيودلهي مع مجموعة من المسؤولين ورؤساء التحرير بوسائل الاعلام الهندية في ختام زيارته لجمهورية الهند التي استغرقت يومين.وأكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أن الدول الأربع ” المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ” وانطلاقا من ثوابتها لا تنوي تصعيد التوتر في المنطقة.وأوضح قرقاش في كلمة ألقاها خلال الزيارة حول تهديد التطرف القادم من قطر أن الدول الأربع ومن بينها دول كبيرة هي دول معروفة بمبادئها الثابتة ومن ضمنها عدم التسلط على أي دولة صغيرة “.وأضاف في هذا الإطار أن” قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية. وهي تستعين بمواردها المالية لدعم الإرهاب ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض كصراع بين خمس دول عربية “.ووصف قرقاش قطر بأنها دولة ممولة للإرهاب مدللا على ذلك بأن قائمة الإرهابيين الذين توفر لهم الدوحة ملاذا آمنا تضم عددا كبيرا من الأفراد المحظورين من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.وأكد زير الدولة للشؤون الخارجية أن مجلس التعاون الخليجي أثبت مكانته وقيمته الكبيرة للجميع وأنه يفضل أن تستمر قطر جزءا من المنظومة الخليجية بعد أن تثوب إلى رشدها.وفي إجابته عن سؤال حول المطالب بإغلاق قناة الجزيرة، قال إن ” قناة الجزيرة ” الناطقة بالعربية عبارة عن “منشور للإخوان” وبالتالي تمثل تهديدا واضحا للسلام.وطمأن قرقاش خلال زيارته لنيودلهي القيادة والمسؤولين في الهند بأن التطورات الراهنة في المنطقة لن تكون لها أي انعكاسات على الجاليات الهندية في دول الخليج أو على المصالح الاقتصادية لجمهورية الهند في تلك الدول.