” التجارة” تضبط 220 ألف عبوة مياه مقطرة مغشوشة

متابعات – فجر :

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، مع بلاغ أحد المواطنين عن وجود عمالة وافدة استغلت موقعاً بالمدينة المنورة لتعبئة مياه عادية في عبوات خاصة بالمياه المقطرة، لإيهام المستهلكين أنها مياه مقطرة أصلية بعد خلطها ببودرة مجهولة المصدر وإغلاقها.وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أن عدد العبوات التي تم ضبطها يقدر بمائتين وعشرين ألف عبوة، ما بين عبوات فارغة وجاهزة للتعبئة وعبوات معبأة وجاهزة للتوزيع.فيما أكدت إنه ‏تم ضبط كافة المواد المستخدمة والعمالة المخالفة وإغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لإكمال الاجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بهم.