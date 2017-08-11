نائب أمير جازان يكرم جمعية تحفيظ القرآن بصامطة لتميزها

متابعات – فجر :

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة وذلك نظير تميزها وحصولها على المركز الأول على مستوى منطقة جازان لسبع سنوات متتالية

وقد تسلم درع التكريم من يد سموه فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالإله محمد بشيري وبحضور سعادة محافظ صامطة الأستاذ عبدالعزيز الطيار وقد قدم سموه التبريكات للجمعية على هذا التميز متمنياً لهم التوفيق.