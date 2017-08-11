بر صامطة تدشن برنامجها التدريبي لرائدات الأعمال

متابعات – فجر :

تنطلق في جمعية البرّ الخيرية بصامطة اليوم الأحد 21 ذو القعدة 1438هـ ، البرامج نسائياً لرائدات الأعمال بعنوان ” كيف تبدئين مشروعك الصغير من المنزل” ، وذلك بمركز التدريب في جمعية البر بصامطةوذلك بالتعاون بين صندوق المئوية لدعم مشروعات الشباب وبرنامج البنك الأهلي لرواد الأعمال .صرح بذلك أمين عام جمعية البر بصامطة . د. عبدالله بن عمر المدخلي . وأفاد أن البرنامج خاص بالسيدات و يستمر 10 أيام، ويهدف البرنامح لتدريب الفتيات على ريادة الأعمال والتسويق الحديث ودراسة الجدوى , وتعريفهن بالوظيفة التسويقية وأهمية التسويق والتخطيط التسويقي وإدارة المشروعات ، وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات والتعرف على إدارة المنشآت التجارية وكيفية اعداد خطة العمل ونموذج العمل التجاري والتعرف على أهم استراتيجيات التسويق.