النصر يدك الفيصلي بالثلاثة

فيصل الخليل – فجر – الرياض

حقق النصر فوزاً مهماً على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الاولى من دوري جميل.

محمد السهلاوي وضع النصر في المقدمة بعد ثلث ساعة فقط بضربة رأس مُستغلًا ركنية اليافع فهد الجميعة، بالدقيقة 23 أضاف يحيى الشهري الهدف الثاني للعالمي مُستغلًا تمريرة عبقرية بالرأس من أحمد الفريدي جعلته بوضعية إنفراد مع الحارس مصطفى ملايكة.

بالدقيقة 34 سجّل الجميعة هدفه الأول مع النصر والثالث في المباراة من ركلة حرّة مباشرة قوية ورائعة ومن على مسافة أكثر من 30 ياردة، لينتهي الشوط الأول نصراويًا بثلاثية نظيفة.

قبل النهاية بثلث الساعة نجح منصور حمزي في تقليص الفارق للفيصلي بتسديدة يسارية قوية، مُستغلًا بينية مقوّسة من الروماني ميرتشا أكسنتي.

هدف الفيصلي كان بمثابة جرس الإنذار للبرازيلي ريكاردو جوميز مدرب النصر، ليشرع في تغييراته تباعًا مُقحمًا شايع شراحيلي في الدقيقة 72 على حساب سامي النجعي، ومن بعده زجّ باليافع نوّاف الشنيشني بدلًا من نجم المباراة الأول فهد الجميعة، بالدقيقة 90+3 أنهى جوميز تغييرات النصر بمنح الفرصة لمحمد الشهراني بديلًا للفريدي، لتنتهي بعدها المباراة بفوز النصر بثلاثية مقابل هدف واقتناصه المركز الثاني في الترتيب بفارق هدف خلف التعاون.