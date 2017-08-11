الجابر: أعتذر للجماهير الشبابية

فيصل الخليل – فجر – الرياض

أكد مدرب الشباب سامي الجابر اعتذاره لجماهير الشباب بعدم تحقيق الفوز امام فريق أحد مساء اليوم مُبدياً حزنه في الخسارة في أولى مباريات الفريق في دوري جميل للمحترفين وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :

أكرر اعتذاري للجماهير الشباب قدمنا مباراة جيدة من ناحية المستوى خصوصا بخلق الفرص و أعد الجمهور الشبابي بالمستقبل واقدم شكري للاعبين على الجهد من و أما ناحية الغلطات الغلطات جزء من لعبة كرة القدم لابد من تفادي الأخطاء في المباريات القادمة

وفي سؤال الصحيفة فجر عن تكرار مشكلة إنهاء وعن مشكلة الهجمة و اللمسة الاخيرة لدى المهاجم الشبابي اجاب المدرب سامي المشكلة موجودة ولكن ينقصنا إنهاء الهجمة في الفرص سنحاول نصحح المشكلة من المباراة القادمة