“العمل” تحدد مدة العمل المؤقت خلال فترة الحج

متابعات – فجر

‏حددت وزارة العمل 90 يوما مدة العقد المؤقت للعمل في الحج وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت: “يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل المؤقت في موسم الحج أكثر من 90 يوماً بأي حال من الأحوال”.