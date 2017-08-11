“العمل” تحدد مدة العمل المؤقت خلال فترة الحج

متابعات – فجر
حددت وزارة العمل 90 يوما مدة العقد المؤقت للعمل في الحج وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت: “يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل المؤقت في موسم الحج أكثر من 90 يوماً بأي حال من الأحوال”.
متابعات – فجر
حددت وزارة العمل 90 يوما مدة العقد المؤقت للعمل في الحج وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت: “يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل المؤقت في موسم الحج أكثر من 90 يوماً بأي حال من الأحوال”.
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