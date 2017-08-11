بالهدفين “أحد” يُوجع الشبابيين

فيصل الخليل – الرياض – فجر / تصوير – فارس الدويرج

حقق “أحد” ثاني مفاجآت دوري جميل وذلك بعدما تخطى ضيفه الشباب بهدفين لهدف وذلك خلال معطيات الدور الأول من دوري جميل.

محمد سعيد الضوّ تقدّم لأُحد في الدقيقة 22 بتسديدة يسارية ممتازة من على حافة مناطق الشباب بعد عمل ثنائي لا يقل جمالًا مع البرازيلي رونالدو دا سيلفا.

بالدقيقة 26 فشل الجزائري جمال الدين بن العمري في استثمار ركنية الأرميني ماركوس بيتزيلي وأهدر فرصة سانحة لمنح التعادل للشباب، ووجّه كرة بيتزيلي برعونة كبيرة برأسه رغم وجوده في حلق مرمى الجزائري عز الدين دوخة حارس مرمى أُحد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أُحد بهدف نظيف.

بداية الشوط الثاني أقحم سامي الجابر جناحه عبدالوهاب جعفر بدلًا من المتوسط عبدالمجيد الصليهم، بالدقيقة 55 منع الحارس عزالدين دوخة هدف تعادل مُحقق للشباب بعدما تصدى ببراعة كبيرة لتسديدة قوية من جمال الدين بن العمري من داخل منطقة الستة ياردات، ليُحافظ على تقدم أُحد بهدف نظيف.

أُحد كاد أن يُضاعف النتيجة بالدقيقة 62 عن طريق مهاجمه المدغشقري كارولوس أندرياماتسينورو “إسلام” والذي راوغ الدفاع الشبابي بشكل آخّاذ، لكن التونسي فاروق بن مصطفى حارس الليوث تألق وفعل المطلوب لمنع الكرة من ولوج شباكه.

الشباب نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 82 عن طريق نجمه الأرميني ماركوس بيتزيلي من ركلة حرّة مباشرة نفذها مقوّسة لتمر من فوق الحارس الجزائري عزالدين دوخة حامي عرين أُحد.

أُحد خطف الفوز في الدقيقة 89 بهدف عكسي سجله المدافع الجزائري جمال الدين بن العمري بعد خطأ فادح من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي فشل في استلام تمريرة بن العمري السهلة وتركها تمر لداخل المرمى الشبابي، لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لأُحد هو الاول له منذ انطلاق دوري المحترفين قبل عشر سنوات، بسبب أن هذه هي مشاركته الأولى في الدوري منذ ذلك الحين.