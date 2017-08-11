وصول 426317 حاجاً إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ” 426317 ” حاجاً , وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس ” 27141 ” حاجاً ، فيما غادرها لمكة المكرمة ” 29186 ” حاجًا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه “217057” , مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندنونيسية وعددهم ” 61432″ حاجًا , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس” 209226″ حاجًا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم “202876” حاجًا .

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