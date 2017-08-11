الصحة تحذر من صرف المضاد الحيوي دون نموذجه الموحد

متابعات_فجر

قررت وزارة الصحة ربط صرف المضادات الحيوية للوقاية في العمليات الجراحية بتعبئة نموذج موحد، وزودت صيدليات المستشفيات به لرفع البيانات على نظام الوزارة بداية كل شهر ميلادي.

ووجه وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى مديري المستشفيات بتعبئة نموذج جديد للمضادات، وذلك خلال تعميم أرفق في التعميم المرسل من الوزارة ،موضحا أن الهدف من النموذج تحسين مستوى الالتزام ببروتوكولات استخدام المضادات الحيوية، ضمن خطوات عدة لتعميم تطبيق النماذج الطبية الموحدة المعتمدة من اللجنة المركزية للنماذج الطبية.

وأكد رئيس قسم طوارئ النساء وغرفة الولادة بمستشفى اليمامة سابقا الدكتور أحمد الأيوبي هاتفيا أن التعميم يهدف إلى اتباع التوصيات وتقليل المخاطر وتقليص هدر الاستخدام الذي يؤدي إلى تكوين المقاومة ضد المضادات الحيوية، لافتا إلى أن أدلة الممارسات السريرية مهمة جدا في رفع المستوى، وتوحيد الاجتهاد وقياس المخرجات، مما يتماشى مع صلب مهمة الوزارة الإشرافية والرقابية،مشيرا إلى أن تقييد المضاد الحيوي الموصوف للمريض في النموذج من مهام الفريق الطبي وليس من مهام المريض، ولكن من المهم أن يشرح الطبيب وفريق التمريض للمريض الهدف من النموذج وتوعيته بضرورة الإفصاح عن كل الوصفات الطبية التي تلقاها، وأن إخفاء المعلومات أو عدم دقتها قد يتسبب بمشاكل في خطته العلاجية.

وتحدث الدكتور أحمد الأيوبي عن أهمية تقييد استخدام المضادات الحيوية بالنموذج الموحد قائلا ؛انه دليل إرشادي للممارسين الطبيين منعا للاجتهاد الشخصي ،وأيضا منعا لسوء استخدام المضادات الحيوية، خاصة في حالة الإفراط ،ورصد الممارسات الطبية من خلال إدخال البيانات على نظام الوزارة.