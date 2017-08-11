مقتل جنديين في جنوب شرق تركيا

واس-فجر:

قتل جنديان تركيان اليوم في انفجار قنبلة يدوية الصنع في جنوب شرق تركيا، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.

وقع الانفجار لدى مرور مركبة عسكرية في محافظة بطمان، ونسبت وكالة الأناضول هذه الحادثة إلى انفصاليي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون في عداد “المنظمات الإرهابية”.

ويشهد جنوب شرق تركيا أعمال عنف شبه يومية منذ معاودة الاشتباكات بين العمال الكردستاني وقوات النظام التركي إثر انتهاء هدنة بينهما صيف العام 2015 كان هدفها وضع حد لنزاع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ 1984.