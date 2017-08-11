زيدان مع الريال لمدة ثلاثة أعوام قادمة

متابعات-فجر:

توصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بشأن تمديد عقده مع النادي، بعد نجاحه في مهمته خلال الفترة الماضية.

وأوضحت صحيفة ” أس” الإسبانية، أن النادي يبحث عن التوقيت المناسب للإعلان عن تجديد تعاقد “زيزو” لمدة 3 مواسم، مثلما هو الحال مع لاعب الوسط إيسكو، الذي ذكرت تقارير عن توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع الميرينجي أمس.

وأضافت أن زيدان يشعر بالسعادة لأن مدة العقد الجديد ستستمر لثلاثة أعوام، وثقة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، فيه.

وينتظر أن يتضاعف راتب زيدان السنوي حيث سيصل لنحو ثمانية ملايين يورو، ولكن بشرط تحقيق بعض الأهداف المحددة.

وينتهي عقد زيدان (45 عاما) الحالي مع النادي الملكي في صيف 2018.

وأشارت إلى أن النادي سعيد بإنجازات زيدان، وتحقيقه ستة ألقاب مع الفريق في غضون 20 شهرا فقط، وهي التشامبيونزليج (مرتين) والسوبر الأوروبي (مرتين) والليجا (مرة) ومونديال الأندية (مرة).

وأصبح زيدان بهذا الشكل، رابع أكثر المدربين تحقيقا للإنجازات طوال تاريخ النادي الذي يمتد لـ115 عاما.