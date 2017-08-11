خطوات منزلية سهلة للتخلص من الوزن الزائد

متابعات_فجر

تعتبر السمنة من أكثر المشاكل التي يعاني منها الاشخاص حول العالم، وتسعى الحكومات لمحاربتها بكل الطرق لما لها تأثير سلبي على الصحة، خصوصاً أن البدانة ترتبط بمجموعة كبيرة من الأمراض والمشكلات الصحية إليكم نصائح عملية لخفض الوزن:

وجود النية والإرادة شرط أساسي: لا يمكن أن ينجح برنامج غذائي أو حمية إلا في حال وجود رغبة حقيقية في خفض الوزن. قد لا تشكل السمنة مشكلة بالنسبة إلى البعض فلا تكون لديهم رغبة حقيقية في خفض الوزن. لكن في كل الحالات من الضروري أن يدركوا تماماً المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن البدانة وآثارها على الصحة.

معرفة كمية الطعام التي يتم تناولها: من الضروري أن تدركي حجم الوجبات التي تتناولينها وكمية الأطعمة. على سبيل المثال يمكن تدوين كل ما تتناولينه من طعام أو شراب خلال أسبوع ثم تناقشين ذلك مع اختصاصية تغذية. بشكل عام يمكن خفض الوزن بمجرد تقليص الكمية التي يتم تناولها.

اتباع نظام غذائي متوازن: من الضروري اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة من مختلف المجموعات الغذائية أي بمعدل خمس حصص من الفاكهة والخضر على الأقل يومياً، مع أهمية التركيز على النشويات في معظم الوجبات كالخبز الكامل الغذاء والبطاطا والأرز والمعكرونة والتقليل من الدهون كاللحوم الغنية بالدهون والحليب الكامل الدسم والمقليات والزبدة. ينصح بتناول الأطعمة القليلة الدهون.

كما ينصح بتناول حصتين أو ثلاث من السمك في الأسبوع على أن تكون إحداها على الأقل غنية بالزيت كالسردين والسلمون والتونا الطازجة.

في حال تناول اللحوم من الأفضل اختيار تلك القليلة الدهون أو الدجاج.

في حال القلي من الأفضل استعمال زيت نباتي كزيت الزيتون أو زيت دوّار الشمس.

يجب عدم إضافة الملح إلى الطعام وتجنب الأطعمة المالحة.

يجب تناول ثلاث وجبات في اليوم بما فيها وجبة الفطور الأساسية. علماً انه من الضروري الأكل ببطء وعدم إهمال وجبة من الوجبات الأساسية لتجنب الشعور بالشراهة والإفراط في الأكل في وقت لاحق.

ممارسة الرياضة: ينصح بممارسة الرياضة بمعدل ساعة إلى ساعة ونصف الساعة خمس مرات في الأسبوع.أما الرياضة المعتدلة فتشمل الهرولة والرقص والتنس والسباحة …كما ينصح بالحركة في مختلف النشاطات الروتينية كصعود السلالم أو الذهاب إلى العمل مشياً على الأقدام إذا كانت المسافة تسمح بذلك.