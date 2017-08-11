اليابان تنشر مضاداتها الصاروخية بعد تهديدات كوريا الشمالية قصف جزيرة غوام

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بدأت اليابان اليوم, بنشر مضاداتها الصاروخية الدفاعية بعد تهديدات كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ تجاه جزيرة غوام الاميركية .

وأفادت وسائل إعلام يابانية أن وزارة الدفاع بدأت اليوم السبت بنشر المضادات الصاروخية ” باتريوت ” في شيمان وهيروشيما وكوشي بغرب اليابان .

ووفقا لوكالة الانباء ” كيودو ” فقد أوضح مسؤولون في وزارة الدفاع اليابانية أن الحكومة تنوي إنجاز عملية نشر المنظومة في غرب اليابان بسرعة .

من جهته أكد البيت الابيض أن القوات الاميركية مستعدة لحماية جزيرة غوام ، داعيا كوريا الشمالية إلى التخلي عن سلوكها الاستفزازي .

وأفاد البيت الأبيض في بيان له أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ رحبا في اتصال هاتفي اليوم بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية ، وأكدا أنه خطوة ضرورية ومهمة نحو إرساء السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية .

بدوره حث الرئيس الصيني نظيره الاميركي على تجنب ما من شأنه أن يؤجج التوتر الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية .

ووفقا للتلفزيون الصيني الرسمي فقد دعا شي جينبينغ الأطراف ذات الصلة إلى الحفاظ على ضبط النفس ومواصلة نهج الحوار والمفاوضات والتوصل لتسوية سياسية.