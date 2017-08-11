قبول 8840 طالباً وطالبة ببرامج البكالوريوس والدبلوم والانتقالي “الانتظام” بجامعة الملك فيصل

متابعات_فجر

أعلنت إدارة جامعة الملك فيصل, عن انتهاء القبول لبرامج البكالوريوس، والدبلوم، والانتقالي “الانتظام” للعام الجامعي القادم 1438-1439هـ، واكتمال أعداد مقاعد القبول التي حددها مجلس الجامعة، حيث تم قبول 8840 طالباً وطالبة، مقدمة التهنئة للمقبولين من الطلاب والطالبات, ومتمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية المقبلة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان, أن مكاتب علاقات القبول في العمادة أنهت أعمال استقبالها المراجعين خلال الفترة التي تم تحديدها في أقسام الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن العمادة تعتذر عن استقبال أي مراجعة بعد ذلك فيما يخص القبول في الجامعة حيث تم اكتمال الدفعات وشواغر المقاعد، متمنيا للجميع التوفيق .