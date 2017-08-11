الأرصاد:سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

متابعات_فجر

هطول امطار رعدية تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان تشمل السواحل منها و مرتفعات (عسير ، نجران ، الباحة ) < وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة وتبوك < كما يستمر تأثر السواحل الغربية والشرقية للمملكة بالارتفاع في معدل الرطوبة النسبية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي

، من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي , وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .