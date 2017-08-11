تحديد 4 مواقع رئيسية للتطويف المركزي في المسجد الحرام

متابعات – فجر

نظمت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا وأستراليا ورشة عمل حول التطويف المركزي حضرها عدد من رؤساء مكاتب الخدمات الميدانية والمطوفين، للعمل على إيجاد آليات تضمن سلامة الحجاج من أي معكرات خلال أدائهم طواف القدوم بعد وصولهم البقاع الطهرة بمكة المكرمة.

وأدار الورشة مدير التطويف المركزي الدكتور عثمان قزاز إذ بين من خلالها أهداف التطويف وضرورته، مشيرا إلى أن هذا التنظيم أضفى خلال الأعوام السابقة جودة وإتقانا في العمل على إراحة الحجاج في تسهيل المناسك وتيسيرها.

وأبان الدكتور قزاز أن برنامج التطويف يحفظ الحجاج من التيه والضياع، بالإضافة إلى مساعدتهم في توفير الجهد والوقت للحصول على كثير من الخدمات بالمسجد الحرام كالعربات مثلا، وطرق المواضئ ودورات المياه والمحال التجارية التي يمكن أن يحتاج إليها ضيوف الرحمن في أي وقت.

وبحسب قزاز توجد 4 مواقع رئيسية للتطويف المركزي في المسجد الحرام عند الأبواب الرئيسية حيث يوجد في كل وردية أكثر من 30 مطوف متدرب من خريجي الدراسات الإسلامية لتطويف ضيوف الرحمن خلال تواجدهم بالمسجد الحرام، كما تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدورها في القيام بتوجيه المطوفين ومساندتهم فيما يحتاجون إليه من خدمة الحجاج والزوار، مؤكدا أن الجهات الخدمية والأمنية في الحرم تحرص على تمكين الحجاج من أداء طواف القدوم أفواجا في سلاسة وانسيابية، آخذين في الحسبان كافة الاحترازات التي يمكن أن تسهل هذا العمل وتعمل على إنجاحه.

وتحصل كل مؤسسة عند تطويف حجاجها على إثبات لذلك تقدمه لوزارة الحج عند اللزوم ضمانا لجودة التنظيم ورفع سقف الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

والمؤسسات المشاركة في التطويف المركزي هي: مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية – مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية – مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا وأستراليا – مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا

والأبواب المعتمدة للتطويف المركزي هي: باب الملك عبدالعزيز – باب الملك فهد – باب الملك عبدالله – باب السلام

عدد المطوفين المعتمدين في الحرم: 100 مطوف

عدد ورديات التطويف في الحرم: 3 ورديات

عدد مطوفي كل وردية: 33 مطوف ، ومشرف ومنسق

مميزات المطوفين: التعليم – التدريب – التخصص الشرعي – التهيئة الكاملة للتطويف.