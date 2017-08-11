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مركز الملك سلمان يكثف الاستعداد لتنظيم المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة

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عيب يا قطر..

عيب يا قطر..

أغسطس 12, 2017 1.2K المشاهدات

Follow @fajrnews Share this on WhatsApp بقلم / أحمد الشمراني • وصل المسخ في قطر منتهاه.. • وصلت السف... اقرأ المزيد

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